Spalił się warsztat w Sosnowcu. Rodzina straciła źródło utrzymania. Znajomi organizują dla nich zbiórkę

- To był nasz warsztat rodzinny. Kiedy to się stało nie było mnie w środku, jednak wewnątrz był mój mąż oraz dwójka młodych chłopaków Patryk i Jakub - mówi drżącym głosem pani Aneta Cios.

- O zbiórkę poprosili mnie moi rodzice, którzy są znajomymi właściciela. Ja oczywiście też go znam i sama u niego naprawiam swoje auto, zresztą moi znajomi też i są zadowoleni. Po drugie to są dobrzy ludzie i moja mama mogła liczyć na pomoc z ich strony, kiedy miała problem zdrowotny. Ta zbiórka miała na celu m.in. pokazanie im, że mają wśród siebie ludzi, którzy chcą im pomóc i że mogą liczyć na nasze wsparcie - mówi nam Magdalena Grobarczyk, która zorganizowała zbiórkę w internecie.

- Czuję żal, ogromną przykrość. Najważniejsze było dla mnie, że wszyscy żyją. Musimy pomyśleć o klientach, by to do nich pieniądze dotarły jak najszybciej. Oni też są poszkodowani - mówi pani Aneta.

Zbiórka trwa od kilku dni. Udało się już zebrać ponad 9 tysięcy złotych.

- Początkowo informacja o zbiórce była przekazywana wśród znajomych i patrząc na pierwsze dni myślę że udało się wspólnymi siłami uzbierać fajną kwotę, wysokość tej kwoty świadczy o wsparciu znajomych. Ale też wiem, że jest to kropla w morzu potrzeb, ponieważ mimo że warsztat był ubezpieczony, to jest to jego odbudowanie nie będzie trwać paru dni. W tym czasie trzeba jakoś żyć. Zdaję sobie sprawę, że jest to też trudny czas, bo ludzie głównie teraz wspierają walkę z koronawirusem. Mm nadzieję, że będą też ludzie, którzy wesprą także nasza inicjatywę pomocy - mówi pani Magdalena.

Rodzina bardzo dziękuje za każdą pomoc.

- Ludzie pokazali nam, że mają wielkie serca. Odezwał się do nas ogrom życzliwych ludzi. Nawet nie zdawałam sobie sprawy, że tak wiele ich nas otacza. To jest bardzo wzruszające, nie sposób opisać słowami to, co teraz czuję. Bardzo dziękujemy. Dobre słowa bardzo nam pomagają. To nieocenione - mówi wzruszona właścicielka warsztatu.

Zbiórkę możemy odnaleźć po kliknięciu tutaj - każda, nawet najmniejsza pomoc jest mile widziana.