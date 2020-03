Harcerze z Sosnowca oraz MOPS wspomogą osoby starsze i na kwarantannie. Na nich zawsze można liczyć. Zobaczcie zdjęcia

- W związku z zagrożeniem spowodowanym koronawirusem, działamy na dwóch obszarach. Jeden dotyczy wytycznych, które na bieżąco otrzymujemy od wojewody i administracji rządowej, drugi realizujemy samodzielnie. Do takich działań należy organizowanie dodatkowej pomocy dla seniorów, osób samotnych lub niepełnosprawnych, poprzez którą mogą oni zgłosić potrzebę dostarczenia zakupów czy leków lub wyprowadzenia zwierzęcia - informuje Marek Kopczacki, rzecznik MOPS w Sosnowcu.

Pracownicy MOPS-u apelują do mieszkańców, by z ich pomocy korzystać tylko w przypadkach, gdy naprawdę nie ma się do kogo zwróci, ponieważ w MOPS pracuje ograniczona liczba osób.

Wolontariusze MOPS i harcerze będą dostarczać potrzebującym zakupy do domu, a wyprowadzeniem zwierząt zajmą się wolontariusze. Jeśli potrzebujemy pomocy musimy skontaktować z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sosnowcu pod nr telefonu: 32 296 22 21 lub 887 032 212. Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do czwartku w godz. 8-14, a w piątek od 8 do 12.30.

Inna pomoc od MOPS

W ramach pomocy systemowej osoby, które korzystają z usług opiekuńczych będą otrzymały pomoc opiekunek, to one będą przychodzić do ich miejsca zamieszkania.