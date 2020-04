I ty możesz pomóc w walce z koronawirusem. Lista sosnowieckich zbiórek i akcji pomocy

Sosnowieckie zbiórki do walki z koronawirusem. I ty możesz pomóc

Jeśli mieszkacie w Sosnowcu lub jest on wam z jakiegoś powodu bliski możecie wesprzeć różne zbiórki, które organizują ludzie związani z miastem. Pomóc możemy w różny sposób, choć głównie finansowo. Najważniejsze zbiórki internetowe znajdują się poniżej.

Przypominamy także o istnieniu grupy Sosnowiec - Pomagam. Możemy zgłosić się tam jeśli mamy chęć pomocy lub jej po prostu potrzebujemy. Jeśli posiadamy psa możemy zwrócić się m.in. na Facebooku do Passionblog for dogs lub do grupy na Facebooku Pies w koronie.

Szyjemy maseczki

Jedną z większych akcji szycia maseczek przeprowadza Teatr Zagłębia w Sosnowcu. Potrzebne są różne materiały krawieckie oraz pomoc do szycia. Po informacje można zgłaszać się pod numer telefonu: 883 100 995.