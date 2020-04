Siostry Karmelitanki z Sosnowca też walczą z koronawirusem. Siostry zakonne szyją fartuchy ochronne

- Chciałyśmy włączyć się do akcji pomocy już od samego początku. Nie wiedziałyśmy jednak, jak możemy pomóc. Zgłosił się do nas dyrektor Teatru Zagłębia i zaproponował włączenie się do akcji. Chętnie się zgodziłyśmy - mówi siostra Leonilla Kozak ze Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Sosnowcu.

- Współpraca ze Zgromadzeniem Sióstr Karmelitanek jest częścią szerszej akcji szycia środków ochronnych na terenie Zagłębia koordynowanej przez nasz teatr. W ramach niej budowana jest sieć współpracujących ośrodków szwalniczych, które szyją maseczki, fartuchy oraz kombinezony ochronne dla miejskich placówek zdrowia - mówi Roksana Buchta.

Sosnowiczanie mogą wesprzeć akcję m.in. przynosząc materiały, ale muszą to być odpowiednie materiały krawieckie, np. bale do krawiectwa.

- Mieszkańcy bardzo nas wspierają i zgłosiło się do nas dużo osób chętnych do pomocy. Stale mamy zapotrzebowanie na materiały krawieckie. Możemy również sami przyłączyć się i szyć maseczki we własnym domu. Zbieramy również namiary do osób lub firm, które chciałyby nam pomóc w szyciu - mówi Filip Jałowiecki, specjalista ds. promocji i PR Teatru Zagłębia.

Wszystkie zapytania oraz chęć pomocy powinniśmy zgłaszać do Pawła Ptaka pod numer: 883 100 995. Materiały możemy zostawiać także na portierni Teatru Zagłębia, która jest czynna całodobowo.

Pracownicy Teatru Zagłębia poinformowali, że w ciągu dwóch tygodni działania akcji udało się już uszyć prawie trzy tysiące maseczek, a także kilkadziesiąt fartuchów i kombinezonów.