Siostry zakonne z Sosnowca uszyły już 150 fartuchów ochronnych. Tak pomagają w walce z koronawirusem

Siostry zakonne z Sosnowca uszyły już 150 fartuchów ochronnych

Jak już wcześniej informowaliśmy w wielką akcję szycia dla pracowników służby zdrowia w Sosnowcu oraz potrzebujących włączyły się sosnowieckie zakonnice ze Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Sosnowcu.

- Chciałyśmy włączyć się do akcji pomocy już od samego początku. Nie wiedziałyśmy jednak, jak możemy pomóc. Zgłosił się do nas dyrektor Teatru Zagłębia i zaproponował włączenie się do akcji. Chętnie się zgodziłyśmy - mówiła na początku kwietnia siostra Leonilla Kozak ze Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Sosnowcu.

Kwiecień powoli dobiega końca, a siostry zakonne uszyły już 150 fartuchów ochronnych. Fartuchy za pośrednictwem Urzędu Miasta w Sosnowcu trafiły już do potrzebujących. Siostry współpracowały z Teatrem Zagłębia w Sosnowcu, który przekazywał im materiał oraz odbierał uszyte fartuchy.