Tam zagrożenie jest największe. Połowa woj. śląskiego w "czerwonej strefie"? Zobacz ta MAPĘ!

Czwarta fala przybiera na sile! Wczoraj, po raz pierwszy od 27 maja, jednego dnia było ponad tysiąc nowych zachorowań. Dziś 1 października - tych jest aż 1362, to wzrost o blisko 68 procent w stosunku do ubiegłego piątku! Zmarło 16 osób. Piotr Tarnowski korzystając z danych Ministerstwa Zdrowia stworzył MAPĘ, z podziałem powiatów na "strefy" - zależny od sumy nowych przypadków zakażeń z 14 dni na 10 tys. mieszkańców oraz osób w pełni zaszczepionych. Jaki efekt? Na początku tego tygodnia, tylko dwa powiaty w Śląskiem kwalifikowały się zdaniem Tarnowskiego do "czerwonej trefy" - teraz... tych jest kilkanaście! Sprawdźcie które to, kliknij w kolejne zdjęcie >>> Czy w Polsce będą obowiązywać ponownie strefy pandemiczne? Jeżeli pesymistyczny scenariusz się spełni, to nowych obostrzeń, lub przynajmniej ich ogłoszenia, możemy się spodziewać na dniach. Jak donosi RMF FM, obostrzenia mogłyby polegać na wprowadzaniu ostrzejszych limitów dla niezaszczepionych, ograniczaniu zgromadzeń i imprez lub wprowadzeniu obowiązku noszenia maseczek na otwartym powietrzu. Według informacji przekazanych przez stację restrykcje mogłyby obowiązywać nie w całej Polsce, ale w powiatach lub grupach powiatów. Ewentualne obostrzenia rząd będzie wprowadzał zatem regionalnie. Podczas podziału kraju na strefy żółte i czerwone, pod uwagę brany będzie jednak nie tylko poziom zakażeń, ale i wyszczepialności regionu. Sprawdźcie które powaty Tarnowski zakwalifikował do "czerwonej strefy", kliknij w kolejne zdjęcie >>>

