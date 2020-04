W Sosnowcu rozdano już 24 tysiące maseczek. Będzie można je teraz otrzymać popołudniem

W Sosnowcu rozdano już 24 tysiące maseczek

Ta liczba zaskakuje, i to pozytywnie. W Sosnowcu do tej pory udało się rozdać już 24 tysiące maseczek w ramach akcji Maseczka dla seniora.

Akcja trwa już dwa tygodnie, a sosnowieccy seniorzy chętnie korzystali z darmowych maseczek. Maseczki rozdawane były w czasie godzin dla seniorów, czyli od 10 do 12. Wolontariusze z Ratownictwa Wodnego „Asekuracja”, Wojsk Obrony Terytorialnej, Straży Miejskiej oraz strażacy z OSP Cieśle i OSP Timken starali się zadbać o to, aby każdy z seniorów, który był w pobliżu większych marketów otrzymał taką maseczkę. Jak informują urzędnicy - to nie koniec działań.

Wielu mieszkańców prosiło o to, by maseczki można było dostać także w późniejszych porach. I tak też się stanie. Od środy, 22 kwietnia, od 15 do 17 wolonatriusze ponownie staną pod sklepami na terenie Sosnowca i będą rozdawać maseczki. To ważna zmiana, bo maseczki w Sosnowcu nie będą już rozdawane w czasie godzin dla seniorów.