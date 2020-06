Osiedle przy ulicy Traugutta w Sosnowcu będzie tańsze niż zakładało miasto

Ostatecznie najlepszą ofertę na kwotę 14,79 mln zł złożyło Przedsiębiorstwo Maximus, a niewiele wyższą (14,799 mln zł) Przedsiębiorstwo Budowlane „Dombud”. Trzecia w kolejności to oferta (15,3 mln zł), firmy Riser sp. z o.o. W postepowaniu wzięły jeszcze udział PBO Śląsk Sp. z o.o. (16,8 mln zł), Remar Renata Golonka (17,29 mln zł), P.W. Pol-Rem sp. z o.o. (21,29 mln zł), firma Budowlana J&A sp. z o.o. (22,75 mln zł), Zakład Remontowo Budowlany Budolex Stanisław Oleksy (17,92 mln zł - ze względu na brak doświadczenia kierownika budowy firma otrzymuje mniejszą liczbę punktów). Inwestycja, którą ma zrealizować Przedsiębiorstwo Maximus to osiedle mieszkaniowe . Powstanie tam 96 mieszkań komunalnych. Osiedle ma być gotowe do zamieszkania w dwa lata.

Inwestorem nowych mieszkań komunalnych przy ulicy Traugutta jest należący do miasta Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu. To pierwsze od lat nowe mieszkania komunalne, jakie powstaną w mieście. - Szukaliśmy informacji kiedy po raz ostatnio miasto budowało mieszkania komunalne. Na pewno nie po 1989 roku i prawdopodobnie nie w ostatnich 50-60 latach – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Będą ogniwa na dachu bloków przy Traugutta

Projekt osiedla został wybrany w konkursie w 2017 roku, do którego stanęło sześć pracowni. W 4 budynkach będzie 96 mieszkań o różnej powierzchni, po 24 w każdym. Najmniejsze będą miały około 33 m2, a największe prawie 58 m2. Na parterze każdego z budynków znajdą się garaże, będzie ich w sumie 24. Przy budynkach znajdzie się również przestrzeń na 96 miejsc postojowych. Projekt obejmuje także budowę placu zabaw. Wszystkie budynki będą przystosowane dla osób niepełnosprawnych, przewidziano specjalne podjazdy do budynków, specjalne rampy i duże windy oraz strefę rekreacji dla mieszkańców. Osiedle będzie korzystać z fotowoltaiki, a pozyskana energia posłuży do oświetlenia części wspólnych osiedla.

Wszystkie lokale będą mieszkaniami komunalnymi. To oznacza, że przyszli najemcy będą pochodzili z listy osób, które złożyły wniosek o mieszkanie komunalne.