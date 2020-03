Utknąłeś w kwarantannie lub jesteś starszy i nie możesz wyprowadzić psa? Oni ci pomogą. Gdzie się zgłosić?

- Mogą się do nas zgłosić osoby, które przebywają na dwutygodniowej kwarantannie i nikt nie jest w stanie wyjść z ich psem na spacer. Przyjmujemy także oczywiście zgłoszenia od seniorów oraz innych osób, którzy są w grupie wysokiego ryzyka i mają psa - mówi Kornelia Gwizdała, instruktorka szkolenia psów z Passionblog for dogs.

Jedną z grup, które pomaga są twórcy Passionblog for dogs. To instruktorzy i psi behawioryści, którzy pomagają w budowaniu dobrych relacji ludzi i ich ukochanych czworonogów.

Jeden z ważniejszych problemów, podczas trwającej pandemii koronawirusa, mają właściciele psów. Szczególnie jeśli zostali objęci dwutygodniową kwarantanna. Mając psa musimy wyprowadzać go na spacer. Co jeśli nie mamy nikogo, kto nam pomoże, a sami utknęliśmy w domu? Możemy wtedy liczyć na pomoc wolontariuszy.

Do grupy należy pięciu instruktorów, którzy pomogą wyprowadzać psy na spacer w Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie i Katowicach.

- Być może będzie to wyzwanie. Pracujemy z psami na co dzień i chcieliśmy wyjść z taką inicjatywą. Każda pomoc jest obecnie na wagę złota. Radzimy sobie z różnymi psami, także tymi, które mają ciężki charakter lub bywają agresywne - mówi Kornelia Gwizdała.

Instruktorka odradza wychodzenie z własnym psem, gdy zostaliśmy objęci kwarantanną, a także wypuszczanie go "żeby sobie polatał i wrócił". Co bardzo ważne, nie możemy zmuszać psa do załatwiania swoich potrzeb fizjologicznych w domu.

- Jeśli dorosły pies nauczony jest załatwiać się na zewnątrz, to nie będzie chciał robić tego w domu. Zwierzę będzie robiło wszystko, żeby nie załatwiać potrzeb fizjologicznych w domu, więc będzie to męczarnia zarówno dla psa, jak i dla jego właścicieli. Jeśli nie możemy sami wyjść z psem, to poszukajmy pomocy - mówi instruktorkach szkolenia psów.