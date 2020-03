Ulice Sosnowca opustoszały? W wielu miejscach pusto, ale w śródmieściu całkiem spory ruch

Zakaz wychodzenia z domów! Co można, a czego nie?

Rząd wprowadził na terenie całej Polski zaostrzony zakaz wychodzenia z domów. Co to oznacza? Teraz na zewnątrz można wyjść jedynie w sprawach niezbędnych dla życia codziennego. Nowe przepisy obowiązują od środy, 25 marca do 11 kwietnia.