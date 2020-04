Sosnowiec wprowadza podwójny tabor autobusów na dwóch przeciążonych liniach. To wielka pomoc dla pasażerów

- „Podwójne” autobusy pojawią się na trasach już od 3 kwietnia, od pierwszych porannych kursów – Dzięki wsparciu PKM-u Sosnowiec oraz współpracy ZTM-u udało nam się szybko zareagować na zgłaszane przez pasażerów sygnały dotyczące dużych problemów z dojazdem do pracy – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Wprowadza to sporo niedogodności, zarówno dla kierowców jak i dla pasażerów. Niektórzy mieszkańcy mają problem, żeby dotrzeć do pracy. W Sosnowcu postanowiono spróbować zmienić ten stan rzeczy na najbardziej przepełnionych liniach.

Oznacza to, że pierwsze kursy obsługiwane przez dwa autobusy są już za nami. Największe zmiany związane są z linią 160S. Obsługuje ona trasę Sosnowiec Urząd Miejski - Bobrek Inwestycyjna Pętla II. To tutaj mieści się największa strefa przemysłowa w Sosnowcu. To na tej linii będzie najwięcej podwójnych kursów.

Zmiany czekają również na linii 18, która często jest przeciążona. Linia startuje z Katowic-Zawodzia, autobus przejeżdża przez Mysłowice oraz Sosnowiec, a kończy kurs przy Hucie Katowice w Dąbrowie Górniczej. Pasażerowie mogą liczyć na wzmocnienie 7 dodatkowych kursów.

- Na prośbę pasażerów zmieniamy tabor na dwóch innych liniach: 160 i 260. Tam krótkie autobusy zostaną zastąpione przez przegubowe, co pozwoli na zabranie większej liczby osób. Dziękuję za wparcie PKM Sosnowiec, który przecież też boryka się z mniejszą liczbą kierowców z powodu epidemii koronawirusa. Dziękuję również ZTM-owi za szybką rekcję i wdrożenie naszych propozycji – mówi prezydent Sosnowca.