Sosnowiec pozyskał pieniądze na kulturę. Wsparcie otrzyma aż pięć projektów

Wystawa została zatytułowana: "Filozof i przyroda. Tropem wielkich myślicieli jest oparta na dziele wybitnego polskiego filozofa Romana Ingardena". Została podzielona na dwie części - jedna dla dzieci, a druga dla dorosłych. Część dla dzieci została przygotowana przez Sosnowieckie Centrum Sztuki - Zamek Sielecki i ma być próbą ujęcia zagadnień związanych z ludzką egzystencją i odpowiedzi na ważne pytania dotyczące działalności człowieka na ziemi. Część dla dorosłych powstała dzięki wystawypolakowska.pl. Będą to refleksje filozoficzne nad "Książeczką o człowieku", jednym z tekstów Romana Ingardena.

Rozstrzygnięty został nabór projektów do programu dotacyjnego Kultura sieci, które finansuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Narodowe Centrum Kultury wyróżniło także instytucje kultury z Sosnowca. Na działania w czasie pandemii koronawirusa miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości ponad 200 tysięcy złotych.

Projekt ma pokazać dzieje tych miejsc w taki sposób, by mieszkańcom wydawało się, że oglądają archiwalny film, a nie stare zdjęcia . Jak zapowiada Urząd Miejski w Sosnowcu, dzięki aktorom Teatru Zagłębia obrazy z pocztówek ożyją na naszych oczach. Projekt ma być dostępny w internecie.

Dofinansowanie na te działania wynosi tylko 55 zł.

Czwarty projekt to wydarzenie "Z wizytą u Schoenów". Będą to obchody 35-lecia muzeum w Sosnowcu. Dodatkowo w ramach projektu powstanie specjalna książeczka dla dzieci, w której znajdą wiele zagadek oraz zadań do wykonania.

Dofinansowanie tego projektu to 14 tysięcy złotych.