Sosnowiec: Mały dzik wpadł do wielkiej dziury. Bezbronne zwierzę uratowała straż miejska

- Zwierzę wpadło do głębokiej na ponad dwa metry dziury i nie było w stanie samo wyjść. Przybyły na miejsce patrol straży miejskiej wydostał dzika i po konsultacji z lekarzem weterynarii oraz Leśnym Pogotowiem dla Dzikich Zwierząt w Mikołowie wypuścił go - informuje Rafał Łysy, rzecznik Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

Tak właśnie stało się w Sosnowcu. Jedna z mieszkanek miasta zadzwoniła do straży miejskiej z prośbą o interwencję. Do jednej z głębokich dziur niedaleko rurociągu ciepłowniczego przy ulicy Niweckiej (dzielnica Dańdówka) wpadł malutki dzik.

Być może dzięki reakcji mieszkanki oraz straży miejskiej zwierzę nie zginęło. Teraz mały dzik może w miarę bezpiecznie hasać po lesie.

To już kolejna interwencja z udziałem dzikich zwierząt w Sosnowcu. We wtorek 5 maja strażnicy miejscy ratowali łosia, który wpadł na jedną z posesji przy ulicy Leśnej pomiędzy Maczkami a Ostrowami Górniczymi. Zwierzę poraniło się. Jednak dzięki pomocom weterynarza, straży miejskiej oraz mieszkańców udało się go uratować i wypuścić do lasu.