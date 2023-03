Sosnowiec ponownie stawia na jerzyki. Miasto rozda 100 kolejnych budek dla skrzydlatych poskramiaczy komarów

– Należy pamiętać, że jerzyki są ptakami kolonijnymi, więc skrzynki lęgowe powinny wisieć w grupach, blisko siebie. Ze względu na to, że ptaki te przylatują do Polski dopiero w maju, zdarza się że ich gniazda, budki zajmują inne gatunki. Aby temu zapobiec można ściągnąć skrzynkę jesienią i zawiesić dopiero pod koniec kwietnia, lub do czasu pojawienia się jerzyków zatykać otwór wlotowy. Co kilka lat budki powinny zostać wyczyszczone ze starego materiału gniazdowego, tak żeby ptaki chętnie je powtórnie zajmowały – wyjaśnia Agnieszka Kowalska, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej UM w Sosnowcu.