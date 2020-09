Sosnowiczanie z chęcią czytają w ciemno. Biblioteka podsumowuje akcję

Roksana Węgiel w Sosnowcu. Minął rok ZDJĘCIA

Roksana Węgiel przyjechała do Sosnowca na rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. To było rok temu. Młoda piosenkarka odwiedziła Zespół Szkół Katolickich. Pomogła w inauguracji akcji policji Bezpieczna droga do szkoły. Pamiętacie to wydarzenie? Powspominajmy. Zobaczcie zdjęcia.