Przegląd września 2021 w Sosnowcu, najważniejsze wydarzenia miesiąca

Taką emeryturę dostaniesz na rękę w 2022 roku. Na 2022 rok rząd w ramach Polskiego Ładu przygotowuje szereg zmian. Mają one dotyczyć m.in. seniorów z najniższymi emeryturami. Osoby z najniższym świadczeniem mają zostać zwolnione z płacenia podatku. Będzie to dla nich oznaczać więcej pieniędzy w kieszeni. Zobacz, ile będzie można zyskać na zmianach w emeryturach w 2022 roku.

ZAKUPY. Ponad 2000 produktów w cenach obniżonych nawet do 70 procent! W Decathlonie taniej kupimy teraz m.in. kurtki narciarskie, odzież termoaktywną, polary, czapki, czołówki oraz wiele innych produktów. Sprawdź, co można kupić i za ile. Kliknij w „zobacz galerię".

Sosnowiec. Remont, lub raczej gruntowna przebudowa placu przed dworcem powoli zbliża się do końca. Jednak nie cały teren zostanie oddany do użytku w tym roku. Na części prace potrwają dłużej, tak by po ich zakończeniu mieszkańcy mogli też podziwiać wejście do podświetlonego schronu, odkrytego tu podczas budowy.