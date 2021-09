Przed dworcem PKP w Sosnowcu odkryto schron wojenny. Przebudowa placu się przedłuży Anna Dziedzic

Sosnowiec. Remont, lub raczej gruntowna przebudowa placu przed dworcem powoli zbliża się do końca. Jednak nie cały teren zostanie oddany do użytku w tym roku. Na części prace potrwają dłużej, tak by po ich zakończeniu mieszkańcy mogli też podziwiać wejście do podświetlonego schronu, odkrytego tu podczas budowy.