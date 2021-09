Jak widać panoramę Sosnowca ze sterowca Zeppelin? Stadion, Stawiki, Naftowa, Piastów, ślimak i żyleta. Sprawdźcie zdjęcia!

Sterowiec Zeppelin "zawinął" pętelkę nad zachodnią częścią miasta 14 września 2021 około godz. 13. To był juz koniec jego podróży na trasie Katowice - Bielsko - Biała - Katowice. Kilkanaście minut później wylądował na lotnisku Muchowiec. Tak, dobrze myślicie - na tej trasie nie ma Sosnowca. Pętla nad Sosnowcem to była niespodzianka - pilot specjalnie nadrobił drogi, by z góry można było zobaczyć stolicę Zagłębia - a sosnowiczanie mogli obejrzeć tego rzadkiego kolosa na niebie. Widzieliście go?