Parking przy Designer Outlet Sosnowiec oddany do użytku - ZDJĘCIA. Sporo się zmieniło!

W 2019 roku została podjęta decyzja o inwestycji w przebudowę terenu parkingu i ciągów komunikacyjnych wokół obiektu. Prace wystartowały wiosną ubiegłego roku. Zwiększająca się liczba klientów Designer Outlet Sosnowiec, a tym samym dbałość o ich komfort związany z pozostawieniem samochodu w pobliżu jednego z trzech wejść do centrum to główny powód, dla którego zrealizowany został projekt przebudowy terenów przylegających do największego w regionie centrum outletowego.

- Po zakończonej budowie, na 11,450 mkw. znajduje się przearanżowana powierzchnia parkingowa z dodatkowymi miejscami dla samochodów osobowych, a także nowo nasadzona zieleń z zaprojektowaną ścieżką edukacyjną. Od 1. lutego klienci korzystają z dogodnie rozmieszczonych ponad 1800 miejsc postojowych, a już wiosną będą mogli cieszyć się jedyną w swoim rodzaju strefą chill, urządzoną naprzeciwko nowego głównego wejścia do centrum – wyjaśnia Dariusz Obołończyk Centre Manager Designer Outlet Sosnowiec.