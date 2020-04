Ogromne inwestycje w Sosnowcu z lotu ptaka. Prace trwają. Zobaczcie

Przebudowa DK 94 w Sosnowcu

Jedna z największych inwestycji drogowych, jaką w ostatnich latach realizowano w Sosnowcu, jest przebudowa drogi krajowej nr 94 w okolicach hurtowni Makro. To warta ponad 100 milionów złotych budowa, która zmieni na lepsze sposób przemieszczania się kierowców tylko mijających Sosnowiec w drodze do pracy lub domu oraz m.in. usprawni dojazd mieszkańców do Zagórza.

Chodzi o przebudowę skrzyżowania DK 94 z ulicą Długosza. To popularnie nazywane przez kierowców skrzyżowanie przy Makro, od roku przechodzi wielką metamorfozę. Kierowcy cierpliwie znoszą utrudnienia, zwężenia jezdni, czy niedogodności związane z kurzem czy zabrudzeniem jezdni. To plac budowy.

Trasa będzie bezkolizyjna

Inwestycja sprawi, że kierowcy jadący przez DK 94 w Sosnowcu tylko tranzytem, nie będą musieli zatrzymywać się, jak dotychczas, na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną, tylko bezkolizyjnie miną to miejsce, bo droga krajowa pobiegnie w wykopie. Nad nią stanie spory wiadukt, który bezkolizyjnie umożliwi wjechanie z DK 95 do Zagórza, czy dojazd do marketów, salonów samochodowych i osiedli po obu stronach krajówki. Tamtędy będzie się odbywał ruch lokalny. Na górze powstanie rondo. Wjazdy i zjazdy na wiadukt i do miasta będą bezkolizyjne.