Nauczycielka z Sosnowca miała nawoływać do nienawiści wobec Ukraińców. Została zawieszona w obowiązkach PAS

Nauczycielka jednej ze szkół podstawowych w Sosnowcu została zawieszona za szerzenie ksenofobicznych treści w mediach społecznościowych. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy miała publikować antyukraińskie treści w sieci, między innymi na hejterskim fanpejdżu pod nazwą “Ukrainiec nie jest moim bratem” oraz na swoim koncie ma Twiterze. Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński skierował już sprawę do kuratorium oświaty. Zapowiedział także, że jeszcze we wtorek 22 marca złoży zawiadomienie do prokuratury.