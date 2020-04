Mieszkaniec Sosnowca chciał otruć psa sąsiada. Teraz może pójść do więzienia

Firma przekazała blisko pół tony karmy dla zwierząt [ZDJĘCIA]

Firma E-dym przekazała prawie pół tony karmy dla psów do sosnowieckiego schroniska. To wspaniały gest. Firma od dawna wspiera schronisko i planuje też adopcję zwierząt. A jak my możemy wspomóc schronisko dla bezdomnych zwierząt w Sosnowcu?