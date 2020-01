Lista życzeń posłów Lewicy za 2,5 mld zł dla województwa śląskiego. Jakich inwestycji w regionie domaga się Lewica?

Prawie trzy kilometry dąbrowskiej ekspresówki do przebudowy

Choć długość odcinka S1 w Dąbrowie Górniczej, przeznaczona do przebudowy nie jest zbyt wielka, bo liczy niecałe 3 km, to jest to bardzo ważny odcinek. Firma Mosty Katowice ma wykonać projekt przebudowy tej drogi, dzięki któremu zarówno droga jak i wiadukty będą przystosowane do w...