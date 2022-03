Filmowy kwiecień w sieci kin Helios! Sprawdź, co warto obejrzeć!

Emocje związane z wręczeniem Oscarów® już za nami i jak co roku towarzyszyły temu wielkie nadzieje i oczekiwania, zarówno po stronie nominowanych, jak i kinomanów. Nie mniejsze wrażenia czekają w nadchodzącym tygodniu widzów, którzy wybiorą się do kin Helios. Piątek to najbardziej filmowy dzień tygodnia i właśnie tego dnia czekają aż dwie premiery. Na ekranach zabłyśnie także komediowe Kino Kobiet, Kino Konesera z oscarowym filmem „Diuna” oraz ćwierćfinałowe mecze Champions League – wielkie emocje gwarantowane!

Mimo, że to Prima Aprilis… to jednak nie żart! Długo wyczekiwana przez fanów na całym świecie premiera filmu „Morbius” właśnie tego dnia zadebiutuje na ekranach! W tytułowej roli występuje Jared Leto, grając śmiertelnie chorego na rzadką chorobę krwi, zdeterminowanego, by uratować siebie i innych chorych, doktora. Bohater zaczyna eksperymentować, ale coś, co początkowo wydaje się wielkim sukcesem, szybko staje się czymś znacznie gorszym niż zdiagnozowana choroba… Rodzi się jeden z zaciekłych wrogów Spider-Mana, a widzowie kolejny raz mają okazję wejść do świata uniwersum Marvela.