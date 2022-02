Darmowe przejazdy koleją dla obywateli Ukrainy. Metropolia GZM chce także wprowadzić dla nich bezpłatną komunikację miejską

- W poniedziałek na Zarządzie GZM Kazimierz Karolczak zwróci się z wnioskiem w sprawie zmiany taryfy i umożliwienie uchodźcom z Ukrainy do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej na podstawie paszportu – poinformowała w sobotę 26 lutego wieczorem Metropolia GZM.

Za takimi zmianami opowiedział się jako jeden z pierwszych burmistrz Czeladzi, Zbigniew Szaleniec. - Czeladź jest absolutnie za – przekazał w mediach społecznościowych. W tym mieście w poniedziałek 28 lutego odbędzie się specjalna sesja rady miejskiej, gdzie omawiane będą wszystkie szczegóły i możliwe formy pomocy dla Ukrainy.

- Jesteśmy też w kontakcie z władzami partnerskiego miasta Żydaczowa i o ile pojawią się jakiekolwiek potrzeby o wsparcie i pomoc, będziemy się starali jej udzielić. Tak więc podobnie jak inne miasta, Czeladź i nasi mieszkańcy, którzy zawsze są chętni do wspierania potrzebujących, intensywnie szykujemy się do pomocy dla naszych przyjaciół z Ukrainy. Z góry dziękuję więc wszystkim mieszkańcom, którzy już do udzielania pomocy się szykują i wykazują troskę o los uciekinierów wojennych, ale ta pomoc musi być dobrze przygotowana – podkreślił Zbigniew Szaleniec.