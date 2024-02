Przegląd tygodnia z 11.02.2024 w Sosnowcu. Najważniejsze wydarzenia od 4.02 do 10.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Sosnowca, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 4.02 a 10.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Biało-Czerwoni przegrywają z Ukrainą w Sosnowcu! Marzenie o igrzyskach się oddala. Zobacz emocje kibiców i relację z meczu na zdjęciach”?

Przegląd tygodnia: Sosnowiec, 11.02.2024. 4.02 - 10.02.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Biało-Czerwoni przegrywają z Ukrainą w Sosnowcu! Marzenie o igrzyskach się oddala. Zobacz emocje kibiców i relację z meczu na zdjęciach W drugim meczu turnieju prekwalifikacyjnego do Zimowych Igrzysk Olimpijskich Polska przegrała w Sosnowcu z Ukrainą po rzutach karnych 2:3. Po tej porażce szansa wyjazdu na igrzyska oddaliła się od naszej kadry, bo na zajęcie pierwszego miejsca w zawodach mamy już tylko matematyczne szanse. W ostatnim spotkaniu imprezy na Stadionie Zimowym Biało-Czerwoni w niedzielę zmierzą się z Koreą Południową. Zobaczcie zdjęcia kibiców i meczu Polska - Ukraina. 📢 Pociągi nie kursowały między Sosnowcem i Dąbrową Górniczą. Od godz. 21.30 wróciły na dwa tory Kolejna awaria na kolei. W piątek 9 lutego po godzinie 14.00 uszkodzona została sieć trakcyjna pomiędzy Sosnowcem a Będzinem. Pociągi nie jeździły. Sytuację udało się opanować po godzinie 21.30.

📢 Polska - Estonia: udany początek prekwalifikacji olimpijskich. Czas na Ukrainę i Koreę Płd. Zobacz ZDJĘCIA z meczu SPORT. W pierwszym meczu turnieju prekwalifikacyjnego w hokeju na lodzie do igrzysk olimpijskich 2026, który odbywa się w Sosnowcu, reprezentacja Polski pokonała Estonię 4:0 (0:0, 2:0, 2:0). Kolejnymi rywalami Biało-Czerwonych będzie Ukraina (już jutro, 9 lutego, godz. 20.15) i Korea Południowa (niedziela, 11 lutego, godz. 20.15). Do sierpniowych głównych kwalifikacji awansuje tylko zwycięzca zawodów. W meczu w Estończykami bramki zdobywali - 1:0 Filip Komorski (28), 2:0 Mateusz Michalski (32), 3:0 Dominik Paś (42), 4:0 Jakub Wanacki (60). Kary: Polska - 4 minuty; Estonia – 6 minut.

Tygodniowa prasówka 11.02.2024: 4.02-10.02.2024 Sosnowiec: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Sosnowcu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 W Sosnowcu trwa łatanie dziur na drogach. Gdzie? Zobacz listę ulic, którymi zajmie się miasto Sosnowiec. Władze miasta poinformowały 7 lutego o służbach miejskich, które rozpoczęły prace na lokalnych drogach. Zabezpieczane są wyrwy powstałe po ostatnich zmiennych warunków atmosferycznych.

📢 Igraszki z Diabłem. Jak wygląda przedstawienie? Zobacz zdjęcia Znani artyści, politycy, muzycy oraz aktorzy po raz kolejny wcielą się w bohaterów spektaklu pt. „Igraszki z Diabłem”. Celem jest wsparcie Hospicjum Cordis. Występy odbędą się 8 oraz 9 lutego. 📢 Sosnowiczanka oszukała ponad sto osób metodą "na BLIK". Został zatrzymana. Teraz grozi jej do 8 lat więzienia Bielscy policjanci ustalili tożsamość oszustki metodą "na BLIK". Ofiarą 25-letniej sosnowiczanki padło ponad sto osób. Stracili łącznie około 70 tys. zł. Rzecznik komendy w Bielsku-Białej st.sierż. Sławomir Kocur podał w czwartek, że zatrzymanej grozi do 8 lat więzienia. 📢 Duże inwestycje Tramwajów Śląskich w latach 2024-2027 woj. śląskim. W planach dwie nowe trasy w Katowicach i Sosnowcu Tramwaje Śląskie remontują systematycznie torowiska, rozbudowują sieć połączeń, korzystając ze wsparcia różnych funduszy i programów. Wiele zmieniło się w ubiegłym roku, a my sprawdziliśmy, co czeka na pasażerów w Śląskiem w najbliższych miesiącach, w 2024 roku. Wiemy też, jakie są plany przewoźnika na kolejne lata. Jedno jest pewne. Będzie się działo wiele i to w różnych częściach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

📢 Mecz koszykarek w Sosnowcu. Polska pokonała Czechy. Zobacz ZDJĘCIA KIBICÓW, WYNIK SPORT. W środę 7 lutego 2024 roku w Sosnowcu reprezentacja Polski koszykarek rozegrała mecz towarzyski z Czechami, wygrywając 72:65. Spotkanie nie odbyło się w nowej Arenie Sosnowiec tylko w hali przy Żeromskiego pamiętającej sukcesy koszykarzy Zagłębia. Zobacz ZDJĘCIA! 📢 Zakochani w Sosnowcu. Rusza plebiscyt ONA i ON - do wygrania 50 tys. zł.! Zobacz ZDJĘCIA par, które zgłosiły się w ubiegłym roku Zakochani w Sosnowcu! W związku ze zbliżającymi się Walentynkami, powstał plebiscyt na najsympatyczniejszą parę zakochanych w mieście. Spośród par, które zgłoszą się do akcji, nasi Czytelnicy wybiorą ich zdaniem najfajniejsze, a my je nagrodzimy. Czekają m.in. wyjazdy do SPA i na wczasy w Grecji, a w finale nagroda główna - 50 000 zł na realizację marzeń. Zdjęcia zwycięzców trafią też na okładkę Dziennika Zachodniego!

📢 Mnóstwo nielegalnych papierosów w Zagłębiu. Zatrzymany mężczyzna ukrywał towar o wartości 830 tysięcy złotych Funkcjonariusze ze śląskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zabezpieczyli papierosy bez polskich znaków akcyzy o wartości niemal 830 tys. zł. Nielegalne wyroby tytoniowe przechowywane były w garażach na terenie Zagłębia. Gdyby towar trafił na rynek, Skarb Państwa straciłby ponad 1,3 mln zł. 📢 Dziennik Zachodni świętuje 79. urodziny! Mamy dla Was wyjątkowe archiwalne okładki. Zobaczcie! 79 lat, kiedy to minęło?! Pierwsze wydanie największego dziennika lokalnego na Śląsku ukazało się dokładnie 6 lutego 1945 roku. "70 km od centrum Berlina" - donosił pierwszy numer DZ, informując o tym, że piekło II wojny światowej dobiega końca, także na Śląsku. Jesteśmy z Państwem już blisko 8 dekad i liczymy na kolejne. Z okazji urodzin przygotowaliśmy dla Was miły prezent. Zapraszamy Was do szybkiej podróży w czasie - zobaczcie okładki DZ z czasów, kiedy gazeta papierowa była najważniejszym źródłem informacji i wciąż odpierała atak wszechobecnego internetu.

📢 Sosnowieckie miasteczko ruchu drogowego niemal gotowe. Efekt robi wrażenie! Zobacz zdjęcia Trwają pracę nad miasteczkiem ruchu drogowego w Sosnowcu. Nowoczesny obiekt o powierzchni ok. 1400 m² powstaje na terenie Zespołu Szkół nr 2 przy ulicy Prusa 253a na Środuli. Prace mają zostać ukończone w marcu, ale teren budowy już robi wrażenie. Zobacz zdjęcia. 📢 Piękna studniówka 2024 VI LO im. Korczaka w Sosnowcu. Doskonała zabawa, wyjątkowe polonezy, tort i szampan! Studniówka 2024 uczniów VI Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Sosnowcu na długo pozostanie w pamięci jej uczestników. Wytworny polonez, udana zabawa na parkiecie, a do tego piękne stroje. Tego wszystkiego nie zabrakło podczas tegorocznego balu.

