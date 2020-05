Znów otwarto sklepy w Plazie w Sosnowcu. Centrum handlowe wprowadziło zmiany dla klientów

W galerii Sosnowiec Plaza klienci szybko zauważą, że przestrzeń rekreacyjna, kina, kluby fitness, wyspy handlowe i food courty pozostaną wyłączone z użytkowania. Natomiast restauracje nadal będą przyjmowały zamówienie tylko na wynos lub z dowozem. Co ważne, klienci na terenie Plazy będą musieli zakrywać twarz oraz nos.

- Na parkingu widoczne będą też materiały informujące o konieczności zachowania bezpiecznego dystansu podczas wsiadania i wysiadania z samochodu z prośbą o parkowanie na co drugim miejscu, jeśli jest taka możliwość - podaje biuro prasowe Klépierre.

Pierwsi klienci pojawili się już wraz z otwarciem galerii. Na szczęście każdy zasłania twarz i stosuje się do zasad. Sporo osób wybrało się na zakupy do sklepu Media Expert. Przed sklepami wyznaczono linie, przy których powinni ustawiać się klienci, gdy w sklepach będą kolejki. Zabezpieczono ławki, tak, by klienci na nich nie siadali.