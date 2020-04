Zamiast siedzieć w domu, wybrał się na ryby. Mieszkaniec Sosnowca odpowie teraz przed sądem

W czwartek, 2 kwietnia, policjanci wybrali się do Parku Kuronia w Kazimierzu Górniczym. Tam spotkali mężczyznę, który łowił ryby. Mundurowi zapytali 30-latka, dlaczego nie stosuje się do obowiązujących obostrzeń.

30-latek odpowiedział, że łowienie ryb to jedna z jego podstawowych potrzeb życiowych i nic im do tego. Policjanci chcieli wlepić mu mandat - 200 zł. Mężczyzna jednak odmówił jego przyjęcia. W związku z tym w jego sprawie zostanie skierowany wniosek do sądu o ukaranie.

Za łamanie obowiązujących obostrzeń może grozić nam kara nawet do 5 tysięcy złotych. Ponadto w takich przypadkach sprawa zostaje również przekazana do Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Ten prowadzi własne postępowanie, w którym możemy otrzymać karę nawet do 30 tysięcy złotych.