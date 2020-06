Wybory prezydenckie w Sosnowcu. Sosnowiczanie poszli do lokali wyborczych

Wybory prezydenckie w Sosnowcu. Mieszkańcy chętnie poszli do lokali wyborczych

Dziś, w niedzielę (28 czerwca), odbywają się wybory prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. W Sosnowcu już wczesnym rankiem ustawiły się kolejki do lokali wyborczych.

Frekwencja wyborcza w Sosnowcu na godzinę 12

W Sosnowcu do godziny 12 do urn wyborczych poszło 24,33 procent uprawnionych do głosowania. To więcej, niż wyniosła średnia frekwencja do godziny 12 w całym województwie śląskim - 24,07 proc.

Frekwencja w Sosnowcu do godziny 17

W Sosnowcu do godziny 17 zanotowano frekwencję 45,81 proc. Wydano 70 682 kart do głosowania. Uprawnionych jest 154 309

Spektakularne kolejki przed lokalami wyborczymi widać w różnych częściach miasta. Nieraz na oddanie głosu trzeba poczekać kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt minut. To z jednej strony wynik dużej mobilizacji wśród wyborców. Z drugiej musimy pamiętać o obostrzeniach związanych z pandemią COVID-19 i ograniczeniem liczby osób, które mogą jednocześnie przebywać wewnątrz lokalu.