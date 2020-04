W Mediatece w Sosnowcu działa już książkomat. Znów można wypożyczyć książki. Jak skorzystać z książkomatu?

Obsługa książkomatu nie jest trudna. Przede wszystkim musimy zalogować się na swoje biblioteczne konto i wybrać książkę katalogu. Wybieramy książki dostępne w Zagłębiowskiej Mediatece i, co ważne, zaznaczamy opcję Książkomat .

Książki, które zwracamy do Mediateki będą przechodziły 14-dniową kwarantannę. Dlatego wyłączono możliwość rezerwacji książek. Możemy wypożyczyć tylko dostępne pozycje.

Jeśli posiadacie kartę biblioteczną w Sosnowcu i brakuje wam już fizycznego kontaktu z książkami, to mamy dla was dobrą wiadomość. Zagłębiowska Mediateka przy ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu uruchomiła książkomat oraz wrzutnię. Dzięki tamu możemy ponowie wypożyczać oraz oddawać książki.

Bibliotekarz w czasie godzin pracy Mediateki wkłada odpowiednią książkę do automatu. My możemy odebrać ją o każdej porze - na odbiór zamówionych pozycji mamy 2 dni. Gdy przychodzimy w godzinach, w których Mediateka nie działa, potrzebujemy karty, żeby dostać się do budynku, a żeby z niego wyjść należy przytrzymać przycisk po prawej stronie od wyjścia.

Gdy jesteśmy w pomieszczeniu to tylko skanujemy swoją kartę w książkomacie przykładając ją do niego i odbieramy książkę. Jeśli chcemy zwrócić książkę wystarczy, że otworzymy wrzutnię i wsadzimy tam książki. Pamiętajmy, że muszą to być pozycje wypożyczone w Mediatece.

- W związku z bardzo dużym zainteresowaniem naszą usługą, uprzejmie prosimy o jak najszybsze odbieranie zamówionych książek. Pomoże to w sprawniejszej obsłudze urządzenia i umożliwi większej grupie Czytelników skorzystanie z książkomatu - informują pracownicy biblioteki.