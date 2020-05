Testy na koronawirusa w sobotę w Ustroniu

Wziąć udział w badaniu będzie mógł każdy - badania odbędą się przy stadionie KS Kuźnia Ustroń w Ustroniu w sobotę, w godzinach 7:00-13:00. Koszt samego badania to 540zł, zaświadczenie lekarskie, potrzebne pracownikom transgranicznym do wykonywania pracy to koszt 50zł.

Dowiedz się więcej, klikając TUTAJ

Jak przygotować się do badania?

– Wymaz powinien być pobrany rano, po przepłukaniu ust przegotowaną wodą lub po upływie około 3 godzin od ostatniego posiłku.

– Przed pobraniem materiału nie należy myć zębów, stosować płynów do płukania jamy ustnej, tabletek do ssania na gardło oraz gum do żucia.

– Wymaz powinien być pobrany po zachowaniu co najmniej 2 godzinnego odstępu od zaaplikowania donosowych środków przeciwdrobnoustrojowych (kropli, maści, aerozoli).

– Przed pobraniem materiału nie należy przepłukiwać ani wydmuchiwać nosa.

– Przed pobraniem należy wyjąć ruchome protezy zębowe.

Pomysłodawcą akcji jest fundacja Fascynujący Świat Dziecka z Ustronia. Patronować jej będzie Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Ośrodek Zdrowia „Salus Ustroń” oraz Urząd Miasta Ustroń.