Sosnowiec zamyka baseny, hale sportowe, lodowiska. Zaleca też właścicielom zamknięcie siłowni

To największe inwestycje w Sosnowcu w 2020 roku

To już kolejny rok z rekordowym, przekraczającym miliard złotych budżetem dla miasta Sosnowiec. To też, kolejny rok ogromnych inwestycji realizowanych w mieście dzięki unijnym funduszom. Wiele z nich to kontynuacja projektów rozpoczętych w ubiegłym roku.