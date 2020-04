Sosnowiec wykona pół tysiąca testów na koronawirusa. Przebadani zostaną lekarze, pielęgniarki, a także pacjenci z podejrzeniem covid-19

Sosnowiec wykona testy na koronawirusa

Laboratorium Genetyczne Gyncentrum działające w Sosnowcu dołączyło do grupy akredytowanych przez Ministerstwo Zdrowia laboratoriów wykonujących testy genetyczne na obecność koronawirusa SARS-CoV-2.

Szpitale oraz śląskie stacje sanepidu będą zlecać badania próbek do laboratorium w Sosnowcu. Badania mają być przeprowadzane w pracowni wirusologii działającej na terenie Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego.

– Postanowiliśmy kupić pakiet pół tysiąca testów, który przeznaczymy na użytek personelu Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego, a więc tych, którzy są na pierwszej linii walki z wirusem. Jeśli takie będą zalecenia lekarzy, to testy będą również wykonywane pacjentom wskazanym do szybkiej diagnozy. Będziemy jednym z pierwszych miast w Polsce, które uzyskało dostęp do testów na obecność koronawirusa. I to nie tych szybkich, paskowych, ale tych najbardziej skutecznych testów – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.