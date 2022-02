Sosnowiec wspiera Ukrainę. Miasto jest przygotowane na przyjęcie uchodźców z zaatakowanego przez Rosję kraju

W środę do Sosnowca przyjechał konsul generalny Ukrainy, Wiaczesław Wojnarowskyj. Spotkanie z prezydentem miasta, Arkadiuszem Chęcińskim trwało ponad godzinę.

- To dla mnie bardzo ważna wizyta. Sosnowiec to miasto szczególne dla stosunków polsko-ukraińskich. Mamy tutaj korzenie historyczne. Na cmentarzu w Sosnowcu pochowani są członkowie rządu ukraińskiego i żołnierze Symona Petlury, którzy wspólnie z Józefem Piłsudskim walczyli w obronie Polski. Mamy tutaj także liczną społeczność ukraińską i dla mnie to bardzo ważna wizyta, tym bardziej w tak trudnych czasach agresji rosyjskiej – przyznaje Wiaczesław Wojnarowskyj.