Sosnowiec: w mieście zrobi się jaśniej, wymienią prawie wszystkie oprawy lamp i słupy FOTO

Sosnowiec rozpoczyna drugi etap modernizacji lamp oświetlenia ulicznego. Będzie to kontynuacja zakończonego we wrześniu 2018 roku, wartego prawie 15 mln zł projektu, polegającego na wymianie opraw oświetlenia ulicznego. Miejsce wysłużonych opraw sodowych i rtęciowych zajęły lampy w technologii LED. W sumie miasto wymieniło 7694 oprawy. To było największe tego typu przedsięwzięcie w Polsce. Teraz ma być jeszcze jaśniej.

Teraz czas na drugi, nieco szerszy etap modernizacji, ponieważ inwestycja obejmuje nie tylko wymianę samych punktów świetlnych ale również słupów oświetlenia. W sumie wymianą objętych będzie 6071 opraw i prawie 1600 słupów. Zakres prac obejmuje wyminę wraz z zabezpieczeniem i przewodami zasilającymi na nowe oprawy typu LED oraz wymianę słupów betonowych na 665 stalowych oraz 907 aluminiowych anodowanych. Zadaniem FBSerwis jest także wyposażenie nowych opraw w sterowniki zintegrowane z systemem sterowania oświetlenia, dzięki któremu Gmina może monitorować oraz regulować natężenie oświetlenia w zależności od potrzeb, podnosząc przy tym jego efektywność. Przed podjęciem prac FBSerwis zobowiązana jest również do stworzenia projektu modernizacji oświetlenia, w tym przygotowywania dokumentacji techniczno-projektowej do każdej z około 140 szaf oświetlenia ulicznego. - Umowa z gminą Sosnowiec to jeden z największych kontraktów oświetleniowych w portfolio FBSerwis, dlatego cieszymy się, że możemy wykorzystać nasze bogate i kompleksowe doświadczenie przy tej realizacji. Obserwując efekty naszej pracy w innych gminach i miastach, możemy śmiało powiedzieć, że modernizacja oświetlenia to jedne z lepszych inwestycji, jakie mogą poczynić samorządy. Nowoczesne oświetlenie to nie tylko znaczące oszczędności, zarówno na energii, jak i kosztach przyszłej konserwacji, ale również czystsze powietrze dzięki mniejszej emisji szkodliwych pyłów, w tym CO2 – mówi Artur Pielech, prezes zarządu FBSerwis SA. To właściwie zakończy modernizacje miejskiego oświetlenia, ponieważ modernizacje przejdzie 13 tys. 764 opraw, czyli 99 procent miejskiego oświetlenia. W tym postępowaniu przetargowym, poza funduszami unijnymi, miasto postanowiło z własnych pieniędzy zwiększyć liczbę wymienianych słupów. Stąd do 1000 słupów, na które miasto zdobyło dofinansowanie, wymianą objętych będzie jeszcze blisko 600. To zagwarantuje wymianę słupów praktycznie na całym ciągu ulic. Dzięki modernizacji oświetlenia pobór mocy zostanie zredukowany o ponad 63 proc., a całkowite zużycie energii zmniejszy się o około 75 proc., co wpłynie pozytywnie na koszty oświetlenia ponoszone przez gminę. Dzięki mniejszemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną obniży się także emisja dwutlenku węgla (CO2) o ponad 2,6 tys. ton w skali roku, czyli o ponad 75 proc.

Aby kontynuować projekt miasto odkupiło najpierw od spółki Tauron Dystrybucja 7315 (z blisko 6000 słupami) opraw w tym 1462 na słupach Tramwajów Śląskich. Tauron Dystrybucja nadal jest właścicielem około 5100 punktów świetlnych w większości na sieci skojarzonej, czyli takiej, która nie może być sprzedana miastu. Inwestycja będzie realizowana do końca 2021 roku i obejmie całe miasto, Nowe słupy wraz z oprawami pojawią się m.in. wzdłuż sosnowieckiego odcinka DK94 (od estakady nad torami PKP do granicy z Dąbrową Górniczą), Braci Mieroszewskich, Rydza Śmigłego, Koszalińskiej wraz z osiedlem, al. Blachnickiego, Wawel, Regulacyjna. Z kolei same oprawy będą wymieniane m.in. na: Mikołajczyka, Wileńskiej, całym osiedlu Naftowa, Wojska Polskiego, Białej Przemszy, większości ulic w Zagórzu i Środuli i Sielcu. Podpisana z firmą FBSerwis umowa opiewa na 15,6 mln zł. Kontrakt obowiązuje od dnia podpisania i jest on rozliczany przez zamawiającego dwufazowo: FBSerwis ma 6 miesięcy na opracowanie projektu oraz 9 na jego realizację. FBSerwis zmodernizowała do tej pory ponad 20 tys. punktów świetlnych m.in. w Bytomiu, Warszawie, Krakowie, Malborku, Sztumie, Dąbrowie Górniczej, Andrychowie czy Słupsku. W swoim portfolio firma posiada również kontrakty na bieżącą konserwację oraz budowę oświetlenia ulicznego wraz z warstwą telemetryczną.