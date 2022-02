Sosnowiec. Umowa na projekty przebudowy S1 i budowy nowego węzła podpisana

To inwestycja, o którą zabiegano od prawie trzech lat

O to, by ta inwestycja mogła się rozpocząć, od ponad dwóch lat władze Sosnowca, mieszkańcy, radni i parlamentarzyści toczyli prawdziwe boje z ministerstwem infrastruktury. Chodziło o zapewnienie finansowania, dla części którą ma wykonać Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Bez niej, nie mogła się bowiem rozpocząć inwestycja zaplanowana i mająca być sfinansowana przez miasto, czyli budowa nowego węzła na S1. Węzeł Klimontów pozwoli skomunikować tereny inwestycyjne Sosnowca z drogą ekspresową S1. To dla miasta bardzo ważna inwestycja. Sprawi też, że ogromne tiry jadące do obiektów w strefie inwestycyjnej przy S1 będą omijały lokalne drogi w Sosnowcu. Odetchną mieszkający przy tych ulicach sosnowiczanie.