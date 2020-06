Sosnowiec: Tutaj zapłacisz najmniej za metr kwadratowy. Zobacz, które ulice w mieście są najtańsze

Co ciekawe, na początku ubiegłego miesiąca 1 m² mieszkania kosztował w Sosnowcu średnio 4146 zł. Cena od początku roku wzrosła o 770 zł, co daje zmianę o 23,26%.

W maju liczba aktywnych ofert mieszkaniowych w Sosnowcu wynosiła 896 i spadła ona o 639 w porównaniu z kwietniem. Ofert mieszkaniowych w mieście jest więc coraz mniej. Jak informuje Sonar Home w czerwcu czas aktywności oferty na rynku to 54 dni. Co to znaczy? Tyle średnio mija dni, aż dane mieszkanie się sprzedaje. W porównaniu z zeszłym miesiącem czas aktywności oferty na rynku wzrósł. W ubiegłym miesiącu wynosił on 38 dni.

A gdzie najmodniej jest mieszkać w Sosnowcu? Sprawdźcie poniżej - to najpopularniejsze nowe osiedla, które powstały lub powstają, a także atrakcyjne ulice w Sosnowcu.