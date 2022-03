Sosnowiec: Tomasz Kędziora odwiedził chłopców z Akademii Dynama Kijów. Zobacz ZDJĘCIA

Tomasz Kędziora odwiedził w Sosnowcu chłopców z Akademii Dynama Kijów

Tomasz Kędziora razem z reprezentacją Polski przebywa na zgrupowaniu w Katowicach przygotowując się do finału baraży ze Szwecją. 28-letni obrońca znalazł jednak czas, by wpaść do Sosnowca i odwiedzić chłopców z Akademii Piłkarskiej Dynama Kijów trenujących i mieszkających na stadionie Zagłębia.

