Sosnowiec ponownie wykorzysta deszczówkę. Nabór wniosków wydłużony, będą też nowe projekty

Więcej pieniędzy na projekt Podlej deszczem w Sosnowcu. Miasto znów wykorzysta deszczówkę

Mieszkańcy Sosnowca mają czas do końca czerwca, by złożyć wniosek w sprawie dofinansowania instalacji wykorzystujących wodę deszczową, która może im posłużyć na przykład do nawadniania przydomowych ogródków.

– Pierwotnie w budżecie miasta zapisaliśmy na ten cel 100 tysięcy złotych. Już wiemy, że w sumie mamy tyle wniosków, że nie powinniśmy dalej ich przyjmować. Dlatego postanowiliśmy o zwiększeniu puli o kolejne 100 tys. zł – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Projekt „Po(d)lej deszczem w Sosnowcu” skierowany jest do do osób fizycznych będących właścicielem lub posiadającą inny tytuł prawny do nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta. Udziału w nim nie mogą wziąć więc administracje czy wspólnoty mieszkaniowe. Pozyskane dotację sosnowiczanie mogą wykorzystać na zakup, montaż i wykonanie robót ziemnych lub modernizację istniejącej instalacji.