Sosnowiec planuje stopniowy powrót do normalności. Jakie działania zostaną podjęte w najbliższych dniach?

Sosnowiec stopniowo wraca do normalności

Sosnowiec powoli rozpoczyna odmrażać gospodarkę i życie w mieście. Urzędnicy podjęli już kilka różnych działań, dzięki którym życie w Sosnowcu w tym trudnym czasie będzie łatwiejsze i przyjemniejsze.

Urząd Miejski powoli odmrożony

Wejście do Urzędu Miejskiego zostanie pomniejszone, tak, by przebywało w nim mniej osób. Choć już wcześniej w kilku wydziałach było możliwe załatwienie ważnych spraw przez wcześniej umówioną wizytę telefoniczną, tak teraz do takiej pracy powróci więcej wydziałów. Musimy jednak wcześniej zapoznać się z instrukcjami.

Pełny wykaz znajdziecie tutaj. Po kliknięciu w interesującą nas sprawę pobierzemy plik, w którym dokładnie wyjaśnione jest, co trzeba przygotować, ile zapłacić, gdzie się zgłosić, a nawet ile może zająć załatwienie sprawy.

Urzędnicy zachęcają jednak do załatwiania spraw przez internet. W ten sposób jesteśmy bezpieczniejsi.