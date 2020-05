Przełom w akcji #MaskaDlaMedyka. WOŚP wspomógł organizatorów i kupił 10 tysięcy masek wyprodukowanych przez Decathlon

Grupa Techniczno-Projektowa #MaskaDlaMedyka, złożona z praktyków i pracowników wiodących uczelni technicznych w Polsce, opracowała projekt i prototyp adaptera. Zespół 3D Lab odpowiadał za wyszukanie i dobór partnerów posiadających niezbędne zasoby technologiczne, zaś Yasa Motors Poland wzięło na siebie wykonanie projektu formy wtryskowej i wyprodukowanie jej newralgicznych części. Andrychowska Fabryka Maszyn Defum s.a. przygotowała pozostałe elementy potrzebne do złożenia kompletnej formy wtryskowej. Ostatni ruch należał do Grupy VELUX.

Zaangażowane w proces produkcji adapterów firmy nie współpracują ze sobą na co dzień. – Wszystkie działania były uzgadniane i koordynowane zdalnie – wyjaśnia Osmanaj. – Osiągnięte przez nas wszystkich tempo jest absolutnie rekordowe! Co istotne, udało nam się to osiągnąć przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości produkcji - dodaje.

#MaskaDlaMedyka to akcja społeczna, której misją jest zabezpieczenie jak największej liczby pracowników systemu ochrony zdrowia narażonych na bezpośredni kontakt z wirusem SARS-CoV-2. W tym celu, korzystając z rozwiązań stosowanych m.in. w Włoszech czy w Czechach, osoby zaangażowane w akcję zbierają i przerabiają za pomocą adapterów maski do snorklingu typu EasyBreath firmy Decathlon w wysoce skuteczne maski ochronne dla personelu medycznego. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy inicjatywa #MaskaDlaMedyka rozwinęła się we wspaniałą, ogólnopolską akcję społeczną, do której przyłączyły się setki wolontariuszy – od przedstawicieli politechnik i dużych firm, po pojedynczych entuzjastów druku 3D i prywatnych darczyńców.