Lista lokali wyborczych w Sosnowcu, w których można głosować podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego

Co to jest Parlament Europejski?

Jaki jest podział na okręgi w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024?

Lista lokali wyborczych w Sosnowcu

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu (dawny Zespół Szkół Projektowania i Stylizacji Ubioru)

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, Technikum Nr 1 Ekonomiczne (dawny Zespół Szkół Ekonomicznych)

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, Technikum Nr 4 Transportowe (dawny Zespół Szkół Technicznych i Licealnych)

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, Technikum Nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska (dawny Zespół Szkół Technicznych)

Centrum Usług Wspólnych (dawne I Liceum Ogólnokształcące im. Walentego Roździeńskiego w Sosnowcu)

Hala Widowiskowo-Sportowa

IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi (dawny Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15)

IX Liceum Ogólnokształcące (dawne Gimnazjum Nr 9)

Miejski Klub im. Jana Kiepury

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2

Powiatowy Urząd Pracy

Prywatna Szkoła Języka Angielskiego Eurolingua s. c.

Przedszkole Miejskie Nr 11

Przedszkole Miejskie Nr 12

Przedszkole Miejskie Nr 14

Przedszkole Miejskie Nr 20

Przedszkole Miejskie Nr 28

Przedszkole Miejskie Nr 3

Przedszkole Miejskie Nr 33

Przedszkole Miejskie Nr 34

Przedszkole Miejskie Nr 35

Przedszkole Miejskie Nr 38

Przedszkole Miejskie Nr 39

Przedszkole Miejskie Nr 40

Przedszkole Miejskie Nr 43 z Oddziałami Integracyjnymi

Przedszkole Miejskie Nr 44

Przedszkole Miejskie Nr 46

Przedszkole Miejskie Nr 50

Przedszkole Miejskie Nr 52

Przedszkole Miejskie Nr 53

Przedszkole Miejskie Nr 54

Przedszkole Miejskie Nr 56 z Oddziałem Specjalnym

Przedszkole Miejskie Nr 57

Przedszkole Miejskie Nr 59

Przedszkole Miejskie nr 55 z Oddziałami dla Dzieci Specjalnej Troski

Przedszkole Miejskie nr 55 z Oddziałami dla Dzieci Specjalnej Troski (wejście od parkingu przedszkola)

Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu

Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 17 (dawny Zespół Szkół Nr 1)

Szkoła Podstawowa Nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 10

Szkoła Podstawowa Nr 12 (dawny Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13)

Szkoła Podstawowa Nr 13 (dawny Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9)

Szkoła Podstawowa Nr 15

Szkoła Podstawowa Nr 16

Szkoła Podstawowa Nr 19

Szkoła Podstawowa Nr 20

Szkoła Podstawowa Nr 21

Szkoła Podstawowa Nr 22

Szkoła Podstawowa Nr 25

Szkoła Podstawowa Nr 27

Szkoła Podstawowa Nr 29

Szkoła Podstawowa Nr 3 (dawny Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8)

Szkoła Podstawowa Nr 32 (dawny Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12)

Szkoła Podstawowa Nr 35

Szkoła Podstawowa Nr 36 (dawny Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10)

Szkoła Podstawowa Nr 39

Szkoła Podstawowa Nr 4

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Dwujęzycznymi

Szkoła Podstawowa Nr 46 (dawny Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7)

Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi

Szkoła Podstawowa Nr 8

Szkoła Podstawowa Nr 9

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 30 (dawny Zespół Szkół Specjalnych Nr 2)

Szkoła Podstawowa nr 23 z Oddziałami Dwujęzycznymi Szkoła Radości

Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Specjalnymi

Uniwersytet Śląski Wydział Humanistyczny (dawny Wydział Filologiczny)

Uniwersytet Śląski Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Informatyki (dawny Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach)

Urząd Miejski w Sosnowcu

VI Liceum Ogólnokształcące (dawne Gimnazjum Nr 13)

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy TPD

Zespół Szkól Ogólnokształcących Nr 14 w Sosnowcu (dawna Szkoła Podstawowa Nr 40, byłe wejście Przedszkola Nr 45)

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych

Zespół Szkół Nr 2 w Sosnowcu (dawna Szkoła Podstawowa Nr 42)

Zespół Szkół Nr 2 w Sosnowcu (dawne Przedszkole Miejskie Nr 51)

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4

Środowiskowy Dom Samopomocy (dawna Szkoła Podstawowa Nr 15 byłe Gimnazjum Nr 1)

Głosowanie w wyborach do PE

Ile trzeba mieć lat, by móc wziąć udział w wyborach?

Wiek wymagany do uzyskania prawa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego może się różnić w zależności od kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Ogólnie jednak, większość państw, w tym Polska, stosuje zasadę, że obywatele muszą osiągnąć pełnoletność, czyli mają ukończone 18 lat, aby móc uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W 2024 roku po raz pierwszy udział w wyborach do Europarlamentu wezmą 16 i 17 – latkowie z Belgii.

Głosowanie poza miejscem zamieszkania