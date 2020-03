Kościoły w niedzielę były prawie puste. W sosnowieckiej katedrze modliło się mało osób

Przypominamy, że do wiernych z diecezji sosnowieckiej w liście zwrócił się biskup Grzegorz Kaszak. Biskup prosił o modlitwy do Boga w tym trudnym czasie.

- Jednocześnie, ze względu na specyfikę przenoszenia się tego złowrogiego patogenu, zachęcam do przyjmowania Komunii Świętej na rękę w postawie stojącej lub ‒ jeśli ktoś woli ‒ klęcząc. Znak pokoju proszę przekazywać sobie przez skinienie głowy, a nie przez podanie ręki. Proszę nie całować relikwii i Krzyży wystawionych do publicznego kultu, ale w inny sposób oddawać im cześć, np. przez głęboki pokłon. Penitentów proszę o nie całowanie stuły po spowiedzi. Natomiast księży proboszczów proszę o zadbanie o to, by kratki konfesjonałów, także tych przenośnych, były przesłonięte folią, a kropielnice opróżnione z wody święconej - biskup Grzegorz Kaszak prosił o zachowanie środków ostrożności w świątyniach.