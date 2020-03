Koronawirus w Sosnowcu. Puste ulice w centrum miasta. Mieszkańcy zostali w domach. Zobaczcie zdjęcia

Koronawirus. Mieszkańcy Sosnowca zostali w domach. Puste ulice w centrum

W weekend ulice Sosnowca opustoszały. Widać to było doskonale w niedzielę, gdy obowiązywała niedziela wolna od handlu. Zamknięto sklepy, restauracje, ośrodki kultury jak teatry, kina, a także place zabawy czy siłownie i obiekty MOSiR w Sosnowcu.

To wszystko to środki ostrożności przed panującą epidemią koronawirusa. Polakom zostały dwa wyjścia - zostać w domu, jak jest to zalecane, lub udać się na krótki spacer w miejsca, w których nie przebywa dużo ludzi.

W niedzielę przejeżdżając przez ulice Sosnowca można było dostrzec bardzo mało samochodów. Pieszych również było dość niewiele, a większość z nich stanowiły raczej małżeństwa.