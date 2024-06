Koncert zespołu Kult w Zagłębiowskim Parku Rozrywki w Sosnowcu Już w sobotę 7 czerwca odbędzie się koncert. Dowiedz się więcej

Koncert Kult w Zagłębiowskim Parku Rozrywki

Kult, zespół o nieprzemijającej popularności i energii, zasłynie swoimi hitami, które porwą do wspólnej zabawy zarówno wieloletnich fanów, jak i nowych słuchaczy.

Sosnowiecki park rozrywki to idealne miejsce na koncert na świeżym powietrzu. Otoczony zielenią, oferuje przestrzeń do swobodnego tańca i relaksu. Przygotujcie się na wieczór pełen energetycznych riffów gitarowych, charyzmatycznego wokalu Kazika Staszewskiego oraz niezapomnianych tekstów, które od lat poruszają serca Polaków. Nie zabraknie takich klasyków jak "Arahja", "Baranek" czy "Polska".