Od 6 maja dzieci mogą wrócić do przedszkoli i żłobków. Choć placówki miejskie są zależne od samorządów, tak prywatne mogą już działać i sprawować opiekę nad maluchami. Prywatne Przedszkole Bolek i Lolek już 6 maja miało pod opieką dzieci.

Niektóre żłobki i przedszkola prywatne już działają w Sosnowcu



Od środy 6 maja rząd umożliwił otwarcie żłobków i przedszkoli. Do otwarcia placówek przygotowały się zarówno osoby, które tę działalność prowadzą prywatnie, jak i samorządy, które szykują się na otwarcie placówek miejskich.



Jedno z przedszkoli działa już na terenie Sosnowca. To Prywatne Przedszkole Bolek i Lolek. 6 maja znajdowało się tam już 12 dzieci. Dzieci rozbite były na mniejsze grupki, a opiekę nad nimi sprawował jeden opiekun i osoba do pomocy. Przedszkole korzysta z usług firmy kateringowej.



Na swojej stronie internetowej prywatne przedszkole informuje o różnych zasadach, jakie obowiązują wewnątrz placówki. Skrócone zostały godziny pracy i można zostawić tutaj dziecko pod opieką od godz. 7 do godz. 16. Dzieci nie mogą mieć żadnych objaw choroby oraz przeziębienia i nie mogą zabierać ze sobą własnych zabawek. Codziennie dwa razy dzieciom mierzona będzie temperatura.



Ponadto rodzice lub opiekunowie dzieci bezwzględnie muszą dezynfekować ręce po wejściu do przedszkola oraz muszą zasłaniać nos i usta i posiadać rękawiczki ochronne. Rodzice mogą wchodzić do szatni z dzieckiem, ale każda osoba może robić to pojedynczo (jeden rodzic i jedno dziecko).



W procedurach czytamy także, że z sali zabaw zostają usunięte pluszowe zabawki, dywany oraz wszelkie przedmioty trudne w

codzienne dezynfekcji, a także będzie ona wietrzona co najmniej raz na godzinę. Co ciekawe, osoby pracujące z dziećmi muszą zachować od siebie co najmniej 1,5 metra odstępu na terenie placówki.



Niektóre prywatne żłobki i przedszkola w Sosnowcu nadal nie są otwarte



Nie wszystkie placówki w Sosnowcu zdecydowały się otworzyć od 6 maja. Wśród nich jest prywatny żłobek i przedszkole Elfik w Sosnowcu.



- Jeszcze nie rozpoczęliśmy działania, czekamy na decyzję prezydenta. Mamy już jednak wszystko przygotowane i liczymy, że 11 maja będziemy mogli działać. Przestrzegamy wszystkich procedur - mówi Agata Marszałek, właścicielka żłobka Elfik.



Chętnych by oddać ponownie pod opiekę dzieci jest na tyle, że wszystkie procedury zostaną zachowane.



- Chcemy pomóc rodzicom, którzy np. pracują w służbie zdrowia lub mają trudną sytuację i muszą wrócić do pracy. Jesteśmy gotowi na przyjęcie dzieci - powiedziała Agata Marszałek.



Tymczasem w Urzędzie Miasta trwają intensywne prace nad otwarciem żłobków miejskich i przedszkoli publicznych. Prawdopodobnie zostaną otwarte właśnie 11 maja. Wtedy będą mogły tam trafić pierwsze dzieci, jednak cały czas będą obowiązywały różne ograniczenia, w tym mniejsza liczba dzieci.

