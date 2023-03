Donald Tusk w Sosnowcu. Mieszkaniec nie szczędził słów: "Donosisz do Europy i pieniędzy nie dostajemy!"

Podczas wydarzenia w Sosnowcu Donald Tusk nawiązał do zjazdów w Bytomiu i Częstochowie, gdzie mieszkańcy nie kryli negatywnych emocji związanych m.in. z tematem tzw. "babciowego", programu zakładającego świadczenie pieniężne w wysokości 1500 zł, które miałoby trafiać do matek powracających do pracy po urlopie macierzyńskim.

Mieszkanka Sosnowca do Donalda Tuska: Dlaczego wy nam to robicie?!

- Likwidacja kopalń, bezmyślna pomoc Ukrainie, lockdown - to są zarządzenia, które zabierały nam dobra. Wszystkie partie głosowały jednakowo, wy też. Dlaczego to nam robicie?! - zapytała mieszkanka.

Donald Tusk chce zastąpić energetykę węglową energetyką jądrową

Podczas spotkania rozmawiano m.in. o transformacji energetycznej. - Musimy zastąpić energię węglową energetyką jądrową. Gdzie my mamy rezerwy, które umożliwiają nam prowadzenie energetyki zielonej? Chciałbym, żeby ludzie na Śląsku uwierzyli, że są na to pieniądze - twierdził.

Donosisz do Europy i pieniędzy nie dostajemy!

- Donosisz do Europy i pieniędzy nie dostajemy!

Od razu wokół niego pojawili się ochroniarze i Borys Budka.

Na szczęście nie było żadnych przykrych incydentów. Mężczyzna pozostał na sali. Jak twierdził, polityk uspokajał go i zapytał mężczyzny, po co takie negatywne emocje.

Od razu pojawił się jednak drugi głos z innego końca sali. - Panie prezesie cenzura! Nie można pytania zadać! - krzyczał jeden z gości.

- Proszę nie krzyczeć. Dopilnuję, że dostanie Pan mikrofon do ręki - odpowiedział spokojnie Donald Tusk.

Dotrzymał słowa. Mężczyzna otrzymał głos jako czwarty. - Jest Pan osobą znaną w polityce, ale wiem, że gra pan na emocjach ludzi. Powiedział Pan w Mediatece, że kobiety były bite przez polską policję. Ja takich zdjęć nie widziałem, informacji nie mam. Czy chce Pan pozwać dziennikarza z TVP? Prawo prasowe zakłada, że każdy może zbierać informacje o osobie publicznej i je umieszczać. Czy to jest normalne żeby opluwać policję na granicy białoruskiej? Co zrobiliście przez te dwa lata? To co zaplanował PiS, to zrobił - mówił.