Buspas w Zagórzu jednak zostaje. Miasto przeanalizuje ruch drogowy w tym miejscu

To już prawdziwa akcja społeczna sosnowieckich kierowców. Na portalu petycjeonline.com już 2106 osób podpisało się pod petycją w sprawie likwidacji buspasa w dzielnicy Zagórze (Sosnowiec).

Trwa miejska dyskusja na temat buspasa

O nowym buspasie, który formalnie wciąż jeszcze ni obowiązuje, choć na jezdni są już konkretne oznaczenia, słychać już w całym mieście. Na forach internetowych aż huczy. Kierowcy sa oburzeni wprowadzeniem kolejnych ograniczeń na dwupasmowej arterii prowadzącej do największego osiedla w mieście.

Siedem sygnalizacji świetlnych i przebudowa DK 94

- Wprowadzenie buspasów w jednej z największych dzielnic Sosnowca, odbyło się bez konsultacji z mieszkańcami miasta. Niestety mieszkańcy, nie tylko dzielnicy Zagórze, są z tego powodu mocno niezadowoleni – piszą uzasadniając petycje mieszkańcy. - Przez Zagórze przejeżdża mnóstwo ludzi, gdyż jest to odcinek, którym ludzie docierają do licznych zakładów pracy - dotychczas przy dwóch pasach ruchu w godzinach szczytu 13-17 były tam duże korki. Dodatkowo w Sosnowcu toczy się przebudowa trasy DK94 (obok Makro), stąd kierowcy wybierają drogę przez Zagórze, by uniknąć korków i utrudnień.

W niedalekiej przyszłości ma również powstać kompleks sportowy - mieszkańcy nie wyobrażają sobie powrotów z imprez sportowych. Na prostej mamy 7 sygnalizacji świetlnych, dwa duże ronda i od niedawna bus pas... W miejscu, gdzie nikt nie narzekał na funkcjonowanie komunikacji miejskiej. My, mieszkańcy Sosnowca, oczekujemy od władz miasta zmiany tej decyzji. Dlaczego realizowane są pomysły po cichu, bez zapytania mieszkańców o opinie? Pomysły, które nie wprowadzają żadnych udogodnień i są sporym utrudnieniem dla mieszkańców. Pomysły, które na pewno nie pomogą ekologii i w walce ze smogiem – czytamy w petycji.