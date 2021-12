Życzenia na Mikołajki: śmieszne i poważne wierszyki i kartki, do wysłania za darmo 6 grudnia 2021. SMS, Facebook

Od tamtej pory esemesy skutecznie wyparły tradycyjne kartki pocztowe i elektroniczne. Dziś taki dowód pamięci uznawany jest przez wielu za znak czasów, w których żyjemy szybko i nowocześnie.

Krasnale i elfy

Gotowe stoją,

Już worek pełny na saniach czeka,

Czemu Mikołaj drapie się w głowę?

Co go tak martwi i na co czeka?

A on tak liczy w głowie

I mierzy

Czy brzuch mu się zmieści

W komina wieży!

Więc jeśli znajdziesz prezent na dachu,

Znaczy że wąski masz komin mój brachu!