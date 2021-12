Zwykły dzień w Sosnowcu... kilkadziesiąt lat temu. Zobacz archiwalne ZDJĘCIA sosnowiczan

Ludzie na ulicach Sosnowca. Fotografie z lat 80.,90. czy okresu międzywojennego

W naszej galerii możecie zobaczyć archiwalne zdjęcia z ulic Sosnowca. Tym razem skupiamy się na ludziach. Od nowszych czasów sprzed 30-40 lat, po czasy międzywojenne. To kadry, które objęły ludzi podczas codziennych czynności - spaceru po mieście, robieniu zakupów czy zabawie.

Choć bohaterami galerii są ludzie, to możemy dostrzec także to jak zmieniało się miasto (a czasem to drobne zmiany) przez lata. Warto się przyjrzeć i oddać nostalgii minionych lat.